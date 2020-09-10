В центре Одессы пенсионерка не может попасть в свою квартиру, проход закрыла компьютерная академия
О вопиющей ситуации она сама рассказала на страницах местного паблика «Черный список Одессы», передает Politeka.net
«Меня, инвалида второй группы, пенсионерку руководство компьютерной Академии "Шаг" , находящейся по адресу Садовая 3 не пускает в мою квартиру. На территории, принадлежащей городу, между домом по Садовая 3 и Садовая 5 установлены ворота и тем самым перекрыт доступ к входу в мою квартиру», - написала одесситка.
Пенсионерка утверждает, что директор Одесского филиала Академии "Шаг" предложила ей сделать отдельный вход через окно, однако дом является памятником архитектуры и любые изменения в фасаде невозможны.
«Не говоря уже о том, что согласитесь, инвалиду не совсем удобно пробираться в свою же квартиру через окно. Неоднократно вызывалась полиция. Но воз отныне там. Просьба к знающим и неравнодушным жителям Одессы - помогите . Что делать? Куда бежать», - обратилась она.
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Пользователи в соцсетях высказали крайнее возмущение, а также начали давать различные советы пожилой женщине.
Среди самых интересных прозучали, обратиться к местным активистам, мэру Геннадию Труханову, а также попросить соседа болгаркой спилить ворота.
«Совсем с ума сошли, хотят захватить весь двор????»,
«Напишите мэру и позовите активистов, они любят разборки такие»,
«Напишите жалобу в инспекцию по благоустройству»,
«Куда смотрит Труханов?»,
«Скоро выборы. Воспользуйтесь ситуацией, идите одновременно к разным депутатам и напишите в мэрию жалобу»,
«Сделайте псевдопожар и вызовите пожарную»,
«Что твориться в стране, это как надо издеваться над людьми ,чтобы человек не смог зайти в свою квартиру уже ??»,
«Они там сделали школу, ребёнок посещал, потом ушли, т. К. Классы не приспособлен под долгое нахождение ребёнка. Их интересуют только деньги»,
«Попросить соседа с болгаркой спилить ворота»,
«Я бы посмотрела, если бы в квартире этой несчастной женщины жил какой то чинуша и ли бандюк... Скорее ,Шаг, пожните то, что сеете!!!!»,
«А почему только через окно, а не через чердак по пожарной лестнице? Так этот квест стал бы ещё интереснее!!!!»,- пишут в сети.
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