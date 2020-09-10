По Одессе разгуливал мошенник, который развел на кругленькую сумму три десятка моряков

Как сообщили в пресс-службе местной полиции, 26-летний мужчина выманил у доверчивых людей порядка 80 тыс. долларов, обещая подыскать им работу с хорошей заработной платой.

В общей сложности от рук афериста пострадали 30 моряков, заплатив от 1500 до 4700 американских долларов и оказавшись не с чем, передает Politeka.net

В полиции выяснили, что злоумышленник в прошлом занимал руководящую должность в одном из агентств по трудоустройству моряков на иностранные суда. Будучи уволенным, он продолжал изображать из себя директора и принимать клиентов.

Вскоре его разоблачили. Теперь фигуранту объявлено подозрение в мошенничестве по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое ему грозит за содеянное, - лишение свободы на срок до 3 лет.

Ранее мы сообщали, в Одессу прибыли украинские моряки, которых захватили в плен африканские пираты.

Шестеро членов экипажа танкера Curacao Trader прилетели в Украину рейсом Стамбул – Одесса.

Как известно, 17 июля пираты совершили нападение на танкер Curacao Trader, который находился у побережья Бенина, и захватили 13 членов экипажа, среди которых были украинцы. 20 августа моряки были освобождены из плена, а 24 августа нигерийские военные передали освобожденных граждан Украины представителям украинского посольства в Федеративной Республике Нигерия.

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