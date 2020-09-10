Заместитель мэра Одессы Павел Вугельман снова получил положительный тест на китайскую болячку и даже успел заразить свои подчиненных

Об этом пишет информационный портал УСИ.

«Как показали результаты нового теста от 8 сентября, у Вугельмана снова положительный результат. Заболели не только его близкие родственники, но и секретарь, водитель и другие лица, которые были с ним в контакте», - говорится в публикации.

По данным издания, сам вице-мэр тяжело переносит болезнь, у него до сих пор наблюдается двустороннее воспаление легких.

Стоит напомнить, что Вугельман уходил на самоизоляцию еще в начале августа, однако о том, что болен COVID-19 не признавался.

«Мой экспресс-тест дал отрицательный результат. ПЦР-тест, который сдавал на прошлой неделе, — отрицательный, завтра утром сдаю повторный», — писал тогда заместитель одесского мэра. Позже он всё таки подтвердил, что заразился вирусом.

Напомним, что за минувшие сутки в Одесской области подтвердили 41 новый случай заражения. Рекордно низкие показали связанны не с улучшением эпидемиологической ситуации, а с отсутствием тестов.

По словам представителя МОЗ, лаборантам попросту не с чем работать. Сейчас у них нет доступа к тестам на коронавирус и реагентам, которые необходимы для работы с ними. При этом деньги на тесты есть, но поставщики не могут предоставить их в необходимом количестве.

Ранее мы сообщали, все больше школ в Одессе сталкиваются с китайской инфекцией.

Так, уже стало известно, что в городе 7 классов ушли на самоизоляцию. Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке директор департамента образования и науки Елена Буйневич.

Надо сказать, что речь идет о классах в разных школах Одессы. И как отметила чиновница, сами учебные заведения пока продолжают работать, то есть остальные ученики продолжают посещать школы.

«Очень просим спокойно и с уважением относиться к учителям. Им тоже трудно. И не хочется. Надеюсь, школы будут работать и дальше», – написала Буйневич.

Напомним, вирус продолжает творить беду на Одесчине, число жертв резко возросло: пугающие цифры

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