Вступят в силу с понедельника, 14 сентября

В Одесской области желтых и оранжевых карантинных зон стало больше

Как передает Politeka.net, государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Украины в ходе внеочередного заседания обновила деление на цветные зоны,

Так, Измаил, Беляевка и Болградский район по-прежнему остались в красной зоне.

Ивановский и Березовский районы присоединились в оранжевой зоне. В ней также остались Черноморск, Беляевский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы.

Белгород-Днестровский Подольский и Раздельнянский районы попали в желтую зону. Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар, Южный, а также Арцизский, Кодымский, Лиманский, Саратский районы сохранили прописку в желтой зоне.

Отметим, что обновленные эпидемические ограничения вступят в силу с понедельника, 14 сентября и будут действовать две недели.

Ранее мы сообщали, все больше школ в Одессе сталкиваются с китайской инфекцией.

Так, уже стало известно, что в городе 7 классов ушли на самоизоляцию. Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке директор департамента образования и науки Елена Буйневич.

Надо сказать, что речь идет о классах в разных школах Одессы. И как отметила чиновница, сами учебные заведения пока продолжают работать, то есть остальные ученики продолжают посещать школы.

«Очень просим спокойно и с уважением относиться к учителям. Им тоже трудно. И не хочется. Надеюсь, школы будут работать и дальше», – написала Буйневич.

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