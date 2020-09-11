Огромная ветка рухнула прямо на детскую площадку в одном из дворов многоэтажного дома в Одессе

Фотоснимки с места происшествия обнародовали местные СМИ.

Инцидент случился в четверг около половины шестого вечера на детской площадке, расположенной по адресу улица Малиновского, 45.

Как рассказали очевидцы, в этот момент там играла ребятня, и только чудом никто из них не пострадал.

Работники коммунальных служб не спешат убирать дерево, по словам жильцов дома, ни в ЖКС, ни в «Горзелентрест» дозвониться нельзя, а в Центре обращения граждан пообещали завтра рассмотреть их жалобу.

Ранее мы сообщали, незаконную вырубку деревьев зафиксировали в Одессе.

О вопиющем инциденте, который случился на днях во внутреннем дворе Киевского районного суда Одессы, рассказал эко-активист Владислав Балинский

Эколог обратил внимание, что возраст спиленных деревьев более 40 лет. Он оценивает их стоимость с учетом высадки и содержания в 4-5 тысяч долларов.

Также мы писали, в центре Одессы сотрудники коммунальных служб перекрыли движение по одной из улиц.

Всему причиной стала подрезка аварийных деревьев, которую затеяли работники Горзелентреста.

Так, на Александровском проспекте между улицей Бунина и Жуковского будет ограничено движение до конца недели.

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