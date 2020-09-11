По состоянию на утро 11 сентября на территории Одесчины зафиксировали 283 новых случая заражения китайской инфекцией за сутки

И это новый антирекорд, который установила Одесская область за всё время эпидемии. Свежую статистику обнародовала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает Politeka.net



Согласно данным, после небольшого затишья в регионе за сутки выявили 283 заболевших. Общее количество инфицированных перевалило за отметку в 9 тысяч и составило 9157 человек. От осложнений, вызванных вирусом, скончались 4 пациента, всего жертв 142 (с начала эпидемии). Выздоровели за сутки 42. Всего в регионе болеют 9157 человек.

Еще 283 попали в больницы с подозрениями на вирус.

Ранее мы сообщали, в Одесской области желтых и оранжевых карантинных зон стало больше.

Так, Измаил, Беляевка и Болградский район по-прежнему остались в красной зоне.

Ивановский и Березовский районы присоединились в оранжевой зоне. В ней также остались Черноморск, Беляевский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы.

Белгород-Днестровский Подольский и Раздельнянский районы попали в желтую зону. Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар, Южный, а также Арцизский, Кодымский, Лиманский, Саратский районы сохранили прописку в желтой зоне.

Отметим, что обновленные эпидемические ограничения вступят в силу с понедельника, 14 сентября и будут действовать две недели.

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