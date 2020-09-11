В Одессе придумали, как бороться с вандалами, которые ломают скульптуры и памятники

В частности, планируется установить камеры видеонаблюдения возле знаменитых скульптур и памятников, которые чаще всего страдают от деяний вандалов. Об этом сообщил глава управления городского управления охраны объектов культурного наследия Павел Остапенко, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам чиновника, скульптура «Лаокоон и его сыновья» станет первым объектом, возле которого КУ «Центр-077» установит камеру видеонаблюдения.

«Также были достигнуты договоренности касательно других объектов, которые у нас достаточно часто подвергаются нападениям вандалов — это и колоннада, и «Дети и лягушка». Это будет сделано в течение этого года», — рассказал он.

К слову, на днях неизвестные повредили знаменитую копию древнегреческой скульптуры «Лаокоон и сыновья», расположенную возле здания Археологического музея. Так, одному из сыновей Лаокоона оторвали три пальца на правой руке.

Скульптурная группа неоднократно подвергалась вандализму. В последний раз ее повредили в январе 2018 года и спустя почти полгода муниципальные власти полностью восстановили ее.

Еще одна знаменитая скульптура постоянно страдает от рук вандалов – это фонтан «Дети и лягушка».

Детям в композиции отламывали пальчики, руки или стопы. Так, 28 февраля 2019 года вандалы оторвали ногу мраморному ребенку.

Напомним, вандалы устроили погром в центре Одессы, фото: "Сорвали злость на ..."



Как сообщала Politeka, защищал место кулаками: в одесской маршрутке мужчина ударил беременную, видео драки

Также Politeka писала, что вандалы испортили любимое место отдыха одесситов в центре города: кадры с места