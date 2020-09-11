В этот раз хулиганов поймали

В Одессе поймали вандалов, которые громили ситилайты

В последнее время в центре Одессы участились случаи вандализма. Неизвестные хулиганы принялись уничтожать скамейки в парках, портить фонтаны и скульптурные композиции. Теперь вандалы добрались до рекламных стендов. Поздно вечером они разбили ситилайты на улице Пушкинской и скрылись, сообщила пресс-служба патрульной полиции, передает Politeka.net

Бдительные одесситы запомнили и передали детальное описание нарушителей полицейским, которые спустя несколько минут обнаружили мужчин похожих по ориентировке. Копы задержали, вероятных, хулиганов. Позже свидетели происшествия узнали и подтвердили, что именно эти лица совершили противоправные действия.

Патрульные передали задержанных следователям для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Не так давно мы сообщали, что вандалы поломали фонтан на Театральной площади возле Оперного театра.

Хулиганы сломали две форсунки, а также повредили трубопровод верхней чаши. Когда возникла поломка и что конкретно происходило на площади — выясняется.

Теперь фонтан отключен на время ремонта и точная дата запуска не известна.

Кроме того мы писали, что в центре Одессы два вандала средь бела дня залили краску в фонтан "Начало начал" в Греческом парке.

Камеры наблюдения сняли действия хулиганов, как и их лица. На кадрах видно, что вандалы действовали в наглую.

В то время, как парень позировал у фонтана с бутылкой и выливал жидкость, спутница его снимала на телефон. Прохожие не делали им замечания и не пытались помешать.

Напомним, на Одесчине копы повалили на пол и избили ветерана АТО: "Пришел за женой"



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