В Одессе поймали вандалов, которые громили ситилайты
В последнее время в центре Одессы участились случаи вандализма. Неизвестные хулиганы принялись уничтожать скамейки в парках, портить фонтаны и скульптурные композиции. Теперь вандалы добрались до рекламных стендов. Поздно вечером они разбили ситилайты на улице Пушкинской и скрылись, сообщила пресс-служба патрульной полиции, передает Politeka.net
Бдительные одесситы запомнили и передали детальное описание нарушителей полицейским, которые спустя несколько минут обнаружили мужчин похожих по ориентировке. Копы задержали, вероятных, хулиганов. Позже свидетели происшествия узнали и подтвердили, что именно эти лица совершили противоправные действия.
Патрульные передали задержанных следователям для выяснения всех обстоятельств происшествия.
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Не так давно мы сообщали, что вандалы поломали фонтан на Театральной площади возле Оперного театра.
Хулиганы сломали две форсунки, а также повредили трубопровод верхней чаши. Когда возникла поломка и что конкретно происходило на площади — выясняется.
Теперь фонтан отключен на время ремонта и точная дата запуска не известна.
Кроме того мы писали, что в центре Одессы два вандала средь бела дня залили краску в фонтан "Начало начал" в Греческом парке.
Камеры наблюдения сняли действия хулиганов, как и их лица. На кадрах видно, что вандалы действовали в наглую.
В то время, как парень позировал у фонтана с бутылкой и выливал жидкость, спутница его снимала на телефон. Прохожие не делали им замечания и не пытались помешать.
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Также Politeka писала, что вандалы испортили любимое место отдыха одесситов в центре города: кадры с места