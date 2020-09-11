Пошел в лес за грибами и исчез

На Закарпатье ведутся поиски жителя Одесской области, который отправился в лес за грибами и пропал

Как передает Politeka.net, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Закарпатской области.

По информации спасателей, 54-летний мужчина приехал на отдых в село Шаян Хустского района.

Утром 10 сентября он отправился в лес за грибами и до сих пор не вернулся. К розыскам подключили сотрудников горного поисково-спасательного отделения из города Иршава.

Известно, что пропавшим оказался житель села Лиманка Овидиопольского района Одесской области, 1956 года рождения. Поиски продолжаются.

За этот период тридцать два человека были привлечены к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей. Три человека оштрафовали за домашнее насилие.

«16 детей стали жертвами несчастных случаев, а от противоправных действий пострадало 18 несовершеннолетних», - сообщили правоохранители.

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