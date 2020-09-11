На Закарпатье ведутся поиски жителя Одесской области, который отправился в лес за грибами и пропал
Как передает Politeka.net, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Закарпатской области.
По информации спасателей, 54-летний мужчина приехал на отдых в село Шаян Хустского района.
Утром 10 сентября он отправился в лес за грибами и до сих пор не вернулся. К розыскам подключили сотрудников горного поисково-спасательного отделения из города Иршава.
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Известно, что пропавшим оказался житель села Лиманка Овидиопольского района Одесской области, 1956 года рождения. Поиски продолжаются.
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