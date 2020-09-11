В сети показали козла с огромными рогами из Одесской области, который попал в Книгу рекордов Украины

Уникальное животное живет в селе Первомайское Измаильского района. У него самые длинные рога в нашей стране. Его хозяйка — Елена Мазур — поначалу даже не догадывалась, что ее козел по кличке Пират, которому пять лет, оказался настолько необычным. Длина каждого его рога достигает 94 см.

Как рассказала руководительница Национального Реестра Рекордов Лана Ветрова, козел научился применять рога с практической целью.

«Животное становится на задние ноги и сбивает рогами самые высокие и самые вкусные кисти винограда, которым любит лакомиться. Конечно, что возле такого красавца всегда крутятся козочки. Так что, чтобы рекордсмена сфотографировать, пришлось барышень от него отгонять, – сообщила Лана Ветрова.

По информации местных СМИ, долгое время хозяйка пыталась продать животное, но покупателей отпугивала внушительная длина его рогов.

Ранее мы сообщали, одесситы на выходных встретили огромную змею.

Ползучую живность обнаружили на крыше одного из зданий в районе 16-й станции Большого Фонтана. Двухметровая змея разлеглась на шифере, греясь на солнышке.

Надо сказать, что директор одесского зоопарка Игорь Беляков рассказал, что в нашем регионе водятся четыре вида змей — два вида ужей и два вида полозов. Все они не ядовиты.

Напомним, что новая напасть найдена на одном из пляжей Одессы: где нельзя отдыхать

А еще Politeka писала, что туристов унесло штормом в море под Одессой, фото: стала известна их судьба

Также Politeka сообщала, что одессит прославился после того, как переплыл залив, видео: "решил отпраздновать день рождения"