В сети показали одесского автохама, который решил объехать пробку по трамвайным путям, но не тут то было

Соответствующее видео разместили очевидцы в местном телеграм-канале, передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

Инцидент зафиксировали на днях на спуске Маринеско в Одессе.

На кадрах можно увидеть, как автомобиль марки Мерседес, водитель которого по всей видимости сильно спешит, не стал стоять в пробке и решил ее объехать по трамвайному полотну. В результате колесо попало в колею, и иномарка попросту застряла.

Чтобы не выходить и не позорится, водитель решил поехать дальше, скрепя дисками и царапая днище автомобиля.

«Вот так вот красавчик решил объехать пробку к Пересыпскому мосту и сел», - рассказали другие водители на видео.

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«Это последний этап капремонта труб, которые не перекладывались. После завершения работ вся ветка от Итальянского бульвара до улицы Сегедской будет капитально отремонтирована, что позволит избежать новых раскопок в ближайшие 30 лет», - сообщила директор директор компании «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова.

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