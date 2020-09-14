На протяжении всей недели жители Одессы не ощутят присутствие осени в городе

Погода с 14 по 18 сентября будет преимущественно солнечная. Вероятность выпадение осадков в Одессе крайне мала, дневная температура в течение ближайших дней будет держаться на уровне +20…+28 градусов. Прогнозом погоды на всю неделю поделились синоптики сайта Windy, передает Politeka.net

Нужно отметить, что во всех районах Одесской области на протяжении всей недели сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности, то есть, вероятность возникновения пожара в регионе остается на самом высоком уровне.

В понедельник, 14 сентября, в городе будет светить солнце. День будет немного ветреным. Максимальная скорость составит 5 метров в секунду, и его направление не изменится до вторника.

Температура воздуха утром +19 +20 градусов, днем +26+27 градусов.

Во вторник, 15 сентября, ветер изменит свое направление в полдень и станет северо-восточным. Его максимальные порывы составят 4 метра в секунду. На протяжении дня солнце обещает радовать одесситов.

Температура ночью на столбиках термометра покажет +16+19, днем +25+27.

В среду, 16 сентября, северо-западный ветер, который будет дуть утром со скоростью два метра в секунду, днем сменит направление на восточное, а вечером развернется на юго-запад. Его порывы достигнут 5 метров в секунду. На небе на протяжении всего дня не появится ни облачка.

Температура ночью +18+21, днем не превысит +26 градусов.

В четверг, 17 сентября, утро в Одессе будет солнечным, но к обеду на небе появятся облака. Северо-восточный ветер изменит свое направление и станет юго-восточным. Его порывы достигнут 8 метров в секунду.

Температура немного опустится и составит +17 градусов ночью, днем воздух прогреется до +25 градусов.

В пятницу, 18 сентября, утро и день в Одессе ожидаются облачные. К вечеру небо прояснится. Южный ветер будет дуть со скоростью 1-2 метра в секунду.

Температура ночью +15+16 градусов, днем не выше +20.

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