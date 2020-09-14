В Подольском районе Одесской области ведутся поиски девочки-подростка

Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУНП, передает Politeka.net

Известно, что зовут пропавшую Гуцан Кристина, она 2004 года рождения. Среди ночи девочка ушла из дома и до настоящего времени о ней нет никаких известий.

Приметы Кристины: на вид 15-16 лет, среднего телосложения, волосы длинные черные.

Была одета в длинный розовый сарафан.

В полиции обратились ко всем неравнодушным, если вам что-либо известно о местонахождение девушки, просьба сообщить по телефонам (04862) 42 02 0, (050) 554 20 20 или по спецлинии «102».

До этого мы сообщали, что на Закарпатье разыскивали жителя Одесской области, который отправился в лес за грибами и пропал.

По информации спасателей, 54-летний мужчина приехал на отдых в село Шаян Хустского района.

Утром 10 сентября он отправился в лес за грибами и до сих пор не вернулся. К розыскам подключили сотрудников горного поисково-спасательного отделения из города Иршава.

Известно, что пропавшим оказался житель села Лиманка Овидиопольского района Одесской области, 1956 года рождения.

Также мы сообщали, что на прошлой неделе на территории Одесской области исчезли 26 детей.

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