В Одессе завязалась драка с полицией из-за отсутствия маски

Инцидент случился на одной из заправок в районе 3-й станции Большого Фонтана. Видео разместили очевидцы в Telegram-канале "Ху**ая Одесса", передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

По рассказам свидетелей случившегося, молодой человек зашел на заправку и там его отказались обслуживать, из-а отсутствия медицинской маски на лице.

Парень стал возмущаться, что ему не отпускают товар, а также принялся буянить, в результате очевидцы вызвали полицию. Когда копы приехали, на месте начался бунт. Нарушителя масочного режима жестко скрутили, надели на него наручники и посадили в машину.

Его приятели пытались отбить и вступили в конфронтацию с полицейскими. Те, в свою очередь, отталкивали их и задержали еще одного мужчину.

"Что вы делаете?", - слышны голоса в кадре.

Не так давно мы писали, что в супермаркете Одессы завязалась драка после просьбы надеть маску.

По их словам очевидцев, конфликт разгорелся в продуктовом магазине торговой сети «Таврия В», на улице Средней, 24.

Один мужчина зашел в помещение без маски, а другой сделал ему замечание, в результате чего словесная перепалка переросла в драку.

Напомним, в Затоке силовики с дубинками избили людей: "хотели проверить карманы", новые детали

Как сообщала Politeka, в одесском трамвае мужчины устроили разборки с пенсионерами, видео: "вломил и высадил"

Также Politeka писала, в Одессу возвращается жара, в какие дни зажарит больше всего