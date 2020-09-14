В Одессе завязалась драка с полицией из-за отсутствия маски
Инцидент случился на одной из заправок в районе 3-й станции Большого Фонтана. Видео разместили очевидцы в Telegram-канале "Ху**ая Одесса", передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)
По рассказам свидетелей случившегося, молодой человек зашел на заправку и там его отказались обслуживать, из-а отсутствия медицинской маски на лице.
Парень стал возмущаться, что ему не отпускают товар, а также принялся буянить, в результате очевидцы вызвали полицию. Когда копы приехали, на месте начался бунт. Нарушителя масочного режима жестко скрутили, надели на него наручники и посадили в машину.
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Его приятели пытались отбить и вступили в конфронтацию с полицейскими. Те, в свою очередь, отталкивали их и задержали еще одного мужчину.
"Что вы делаете?", - слышны голоса в кадре.
Не так давно мы писали, что в супермаркете Одессы завязалась драка после просьбы надеть маску.
По их словам очевидцев, конфликт разгорелся в продуктовом магазине торговой сети «Таврия В», на улице Средней, 24.
Один мужчина зашел в помещение без маски, а другой сделал ему замечание, в результате чего словесная перепалка переросла в драку.
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