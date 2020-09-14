Одесчина уже на втором месте

По состоянию на утро 14 сентября на территории Одесской области нашли еще 205 новых случаев заражения китайским вирусом за сутки

По темпам заболеваемости Одесская область теперь занимает второе место в Украине после Харьковской области. Об этом стало известно из сообщений Минздрава, передает Politeka.net

Всего в регионе с начала эпидемии выявили 9 693 случая заболевания COVID-19. От осложнений скончались149 пациентов. Выздоровели — 3 447 заболевших.

За сутки в Одесской области Covid-19 выявили у девяти детей и семи медиков.

Также стало известно, что сотрудник Малиновского районного суда Одессы инфицирован Covid-19. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Несмотря на заболевшего, суд продолжает работать, однако в заведении там усилили меры безопасности.

Жителей Одессы, которые планировали посетить суд, просят по возможности перенести свои визиты. Приходить рекомендуют лишь только тем, кто принимает непосредственное участие в судебных заседаниях. Все заявления, жалобы, ходатайства в суд можно подать по электронной почте.

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