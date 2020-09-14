По состоянию на утро 14 сентября на территории Одесской области нашли еще 205 новых случаев заражения китайским вирусом за сутки
По темпам заболеваемости Одесская область теперь занимает второе место в Украине после Харьковской области. Об этом стало известно из сообщений Минздрава, передает Politeka.net
Всего в регионе с начала эпидемии выявили 9 693 случая заболевания COVID-19. От осложнений скончались149 пациентов. Выздоровели — 3 447 заболевших.
За сутки в Одесской области Covid-19 выявили у девяти детей и семи медиков.
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Также стало известно, что сотрудник Малиновского районного суда Одессы инфицирован Covid-19. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Несмотря на заболевшего, суд продолжает работать, однако в заведении там усилили меры безопасности.
Жителей Одессы, которые планировали посетить суд, просят по возможности перенести свои визиты. Приходить рекомендуют лишь только тем, кто принимает непосредственное участие в судебных заседаниях. Все заявления, жалобы, ходатайства в суд можно подать по электронной почте.
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