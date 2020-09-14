Несмотря на то, что прошло две недели с начала учебного года, многие одесские школы до сих пор не укомплектовали учебниками

Об этом в ходе совещания в мэрии рассказала директор департамента образования и науки Елена Буйневич, передает Politeka.net

По ее словам, недостача оценивается в сотни тысяч экземпляров и в некоторых школах нехватка учебников доходит до 50 %. Также чиновница обратила внимание, что ситуацию усугубляет то, что многие школьники будут вынуждены в силу обстоятельств перейти на дистанционную форму обучения, а без книг, как известно, продолжить процесс будет сложно.

«Это связано с законом Украины про образование, который предусматривает переход 5-х классов с этого года на государственный язык обучения, которые до этого обучались на другом языке. А учебников для этих классов мы не получили. Ситуация довольно напряженная», - говорит Буйневич.

Чиновница добавила, что от родителей слышно много упреков и из ситуации пытаются выкрутится при помощи электронных версий, а также путем распечатки страниц из имеющихся учебников.

«Нам обещают, что до конца сентября вопрос закроют, но уверенности в этом нет», — заявила она.

До этого мы сообщали, что все больше школ в Одессе сталкиваются с китайской инфекцией.

Так, уже стало известно, что в городе 7 классов ушли на самоизоляцию.

Надо сказать, что речь идет о классах в разных школах Одессы. И как отметила чиновница, сами учебные заведения пока продолжают работать, то есть остальные ученики продолжают посещать школы.

«Очень просим спокойно и с уважением относиться к учителям. Им тоже трудно. И не хочется. Надеюсь, школы будут работать и дальше», – написала Буйневич.

Напомним, одесская школа трещит по швам, власти бездействуют: кадры происходящего

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