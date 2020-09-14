Все больше школ в Одессе сталкиваются с вирусной инфекцией из Китая

Так, уже стало известно, что в городе 16 классов ушли на самоизоляцию. Об этом сообщила в ходе аппаратного совещания в мэрии директор департамента образования и науки Елена Буйневич, передает Politeka.net

Она уточнила, речь идет о классах в разных школах Одессы.

«В школах продолжается нормальный учебный процесс. Сотрудники специальных лабораторий провели в помещениях комплексную дезинфекцию», — рассказала Елена Буйневич.

Помимо школ, по словам чиновницы, на самоизоляцию отправлены воспитанники трех групп в детсадах.

Как известно, с 1 сентября в украинских школах возобновилось обучение, однако с определенными карантинными ограничениями. В частности, детям выделяют отдельные классы, чтобы они меньше передвигались по школе и минимально контактировали с другими. Также обязательным является ношение масок, регулярная дезинфекция рук и т.д.

Нужно напомнить, что по состоянию на утро 14 сентября на территории Одесской области нашли еще 205 новых случаев заражения китайским вирусом за сутки.

По темпам заболеваемости Одесская область теперь занимает второе место в Украине после Харьковской области.

Всего в регионе с начала эпидемии выявили 9 693 случая заболевания COVID-19. От осложнений скончались149 пациентов. Выздоровели — 3 447 заболевших.

За сутки в Одесской области Covid-19 выявили у девяти детей и семи медиков.

Напомним, детей и учителей отправляют на карантин в Одессе: сделано важное заявление

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