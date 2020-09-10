Все больше школ в Одессе сталкиваются с китайской инфекцией

Так, уже стало известно, что в городе 7 классов ушли на самоизоляцию. Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке директор департамента образования и науки Елена Буйневич, передает Politeka.net

Надо сказать, что речь идет о классах в разных школах Одессы. И как отметила чиновница, сами учебные заведения пока продолжают работать, то есть остальные ученики продолжают посещать школы.

«Очень просим спокойно и с уважением относиться к учителям. Им тоже трудно. И не хочется. Надеюсь, школы будут работать и дальше», – написала Буйневич.

Ранее мы сообщали, в новом учебном году на фоне карантина некоторым школьникам Одесской области приходится учиться на улице.

Так, например, с 1 сентября школы в Ренийском районе заработали по новым правилам – в две смены. Кроме того, некоторые уроки учителя проводят на свежем воздухе. Для этого во двор были вынесены парты.

По словам директора школы, педагоги готовы сделать все возможное, чтобы не допустить роста заболеваемости и не повторить «сценарий» Измаила, который оказался в красной зоне, и 1 сентября не смог открыть школы, детсады и вузы.

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