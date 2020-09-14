В сети показали, что происходит на одесском пляже после того, как из него эвакуировали злосчастный танкер «Делфи»

Соответствующее видео обнародовал местный депутат Петр Ионов, передает Politeka.net(чтобы просмотреть кадры, доскролльте страницу до конца)

На видео можно увидеть, как часть загрязненных нефтепродуктами бонов вытащили из воды и попросту бросили на берегу.

Другая часть так и продолжает плавать в море, где ранее находилось затонувшее судно.

Также стоит обратить внимание, что опасные боны ни чуть не тревожат отдыхающих, которые пришли позагорать на пляж.

"Бархатный сезон в разгаре, танкер побежден! Нефтяная терапия продолжается !!!", - иронизирует депутат в подписи к видео.

Напомним, что 10 сентября танкер «Делфи», спустя десять месяцев после крушения, наконец-таки покинул акваторию одесского пляжа. Его отбуксировали в морской порт города Черноморска.

Тем временем, в Госэкониспекции предварительно оценили ущерб от судна в 16 тысяч долларов США. Об этом сообщил сегодня начальник подразделения Госэкоинспекции в Одесской области Виталий Караулов. По его словам, эта сумма сейчас проверяется. Вскоре судовладельцу выставят претензию и подадут на него иск.

#Делфи Бархатный сезон в разгаре, танкер побежден! Нефтяная терапия продолжается !!! Gepostet von Петр Ионов am Sonntag, 13. September 2020

Напомним, в сети показали, как танкер "Делфи" покинул одесский пляж, видео облетело сеть

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