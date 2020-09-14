В сети продемонстрировали, как территорию детской областной больницы в Одессе завалили мусором
Возмутительное видео обнародовали очевидцы в местном телеграм-канале «Ху***я Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)
На кадрах можно увидеть, как весь двор детской областной клинической больницы, которая находится на Слободке, усеян полиэтиленовыми пакетами, на деревьях развешана одежда. Также заметны пластиковые ведра и прочая старая утварь.
«Здесь лечатся детки от всех болезней со всей области. Главное здоровье. Чистота залог успех. Тут в принципе всё есть, а рядом находится ургентное отделение», - говорит автор видеоролика.
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Пользователи в соцсетях просто шокированы увиденным.
«Я такого ещё не видела ! жесть !!! Кто это убирать будет !?», «Просто жесть»- пишут в сети.
Ранее мы сообщали, в Одессе женщина сняла квартиру и превратила ее в настоящую свалку.
О том, что произошло с арендованной квартирой с хорошим ремонтом, показали в телеграм-канале.
В публикаций отмечается, что , люди сдали квартиру на год продавщице с «Привоза», однако через время женщина куда-то пропала и перестала выходить на связь.
"Хозяева решили наведаться в свою квартиру и проверить, как там обстоят дела, результат на видео", – говорится в описании.
Напомним, жители Черноморска превратили окраину города в помойку, фото: "миллиона будет мало"
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