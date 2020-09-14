Экологи заявили об угрозе исчезновения "украинского Мертвого моря", ситуация критична

В частности, в Одесской области высыхает Куяльницкий лиман с целебными грязями, а лиман мелеет просто каждый час.

Соль, которая остается после испарения воды, сначала уничтожает лечебную грязь, а распространившись ветром на плодородные поля, начинает убивать плодородные черноземы, передает ТСН.

"Села вокруг лимана погибают и исчезают. Когда ветер дует со стороны лимана и поднимается пыль, солевая буря, то земля меняет свое плодородие, даже при поливе в домашних условиях все высыхает", – говорится в сюжете журналистов ТСН.

Лиман существует благодаря попаданию в него пресной воды из рек. Основная артерия – это река Большой Куяльник, которая умирает, и не без помощи людей.

"Добыча песка привела к уменьшению водных ресурсов реки и лимана. Таких карьеров – десятки. А еще ставки и дамбы", – подчеркивают журналисты.

За два года Куяльницкий лиман уменьшился втрое. Сейчас его глубина составляет около 30 сантиметров, хотя еще два года назад она достигала метра.

Битва за лиман активно началась несколько лет назад. Чтобы срочно спасать водоем, прорыли канал с моря. Вместо пресной воды в Куяльницкий лиман начали заливать морскую. Однако качать дальше соленую морскую воду – опасно, потому что соленость повышается.

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