У мережі продемонстрували, як територію дитячої обласної лікарні в Одесі завалили сміттям
Обурливе відео оприлюднили очевидці в місцевому телеграм-каналі "Ху**а Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
На кадрах можна побачити, як весь двір дитячої обласної клінічної лікарні, яка знаходиться на Слобідці, усіяний поліетиленовими пакетами, на деревах розвішаний одяг. Також помітні пластикові відра та інша стара начиння.
"Тут лікуються дітки від усіх хвороб з усієї області. Головне здоров'я. Чистота запорука успіх. Тут в принципі все є, а поруч знаходиться ургентне відділення», - говорить автор відеоролика.
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Користувачі в соцмережах просто шоковані побаченим.
"Я такого ще не бачила ! жесть !!! Хто це прибирати буде !?", "Просто жесть" - пишуть в мережі.
Раніше ми повідомляли, в Одесі жінка зняла квартиру і перетворила її на справжнє звалище.
Про те, що сталося з орендованою квартирою з хорошим ремонтом, показали в телеграм-каналі.
У публікацій наголошується, що, люди здали квартиру на рік продавщиці з «Привозу», проте через час жінка кудись пропала і перестала виходити на зв'язок.
"Господарі вирішили навідатися в свою квартиру і перевірити, як там йдуть справи, результат на відео", – йдеться в описі.
Нагадавши, жителі Чорноморська перетворили околицю міста на смітник, фото: "мільйона буде мало"
Як повідомляла Politeka, мільйони пакетів повисли на деревах поблизу Одеси: лякаюче відео
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