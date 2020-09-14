В полиции взялись расследовать нарушения карантина во время массовых гуляний в честь Дня города Одессы

Такую информацию обнародовали на сайте Офиса президента, передает Politeka.net

"На праздновании Дня города в Одессе и Днепре собрались десятки тысяч людей без средств индивидуальной защиты и соблюдения карантинных норм",- в ходе совещания доложили правоохранители президенту Владимиру Зеленскому.

Однако досудебное расследование начато только в Одесской области.

Если вина буде доказана, то организаторы праздников должны понести административное наказание в размере 170 тысяч гривен.

«В случае, если эпидемиологическое расследование установит причинно-следственную связь между этими празднованиями и увеличением количества больных вирусной инфекцией или смертностью от этой болезни, — будет открыто уголовное производство», — заявили на совещании.

Ранее мы сообщали, что по состоянию на утро 14 сентября на территории Одесской области нашли еще 205 новых случаев заражения китайским вирусом за сутки.

По темпам заболеваемости Одесская область теперь занимает второе место в Украине после Харьковской области.

Всего в регионе с начала эпидемии выявили 9 693 случая заболевания COVID-19. От осложнений скончались149 пациентов. Выздоровели — 3 447 заболевших.

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