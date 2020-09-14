В Одессе под колеса поезда попала молодая девушка

Трагический инцидент на железной дороге возле Ленпоселка случился днем в понедельник,14 сентября. Видео обнародовали очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net(чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

По данным полиции, погибшей оказалась 23-летняя местная жительница, которая переходила через железнодорожные пути в неустановленном месте. Девушка была в наушниках и не услышала предупредительные сигналы, которые подавал машинист, и крики прохожих о приближении локомотива. Медиков и полицейских на место вызвали свидетели происшествия, однако спасти молодую одесситку не удалось.

От полученного удара она погибла на месте.

«Сейчас обстоятельства трагедии устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении пресс-службы ГУНП в Одесской области.

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Жуткую находку обнаружили возле дома №59 по улице Дзержинского в городе Овидиополе квартиранты.

Как рассказали соседи, сожитель погибшей, которого зовут Михаил, частенько ее избивал после употребления алкоголя, а около двух недель назад женщина и вовсе исчезла. Однако о пропаже в правоохранительные органы никто не заявлял. Спасатели извлекли тело из колодца, а вскорости полицейские задержали 57-летнего подозреваемого.

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