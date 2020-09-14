На одесском побережье в Аркадии обрушился склон

ЧП произошло на Трассе здоровья около скандальной стройки. Видео обнародовали местные СМИ (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

По данным издания, ранее на этом месте застройщик ООО "Жемчужина" планировал возвести здесь четыре 12-этажных здания с подземным паркингом на 552 автомобиля. При этом, строительство велось под видом берегоукрепительных работ, а высотки застройщик пытался выдать за объекты рекреации.

В результате стройку прекратили через суд. На данный момент работы не ведутся, но застройщик оспаривает запрет в суде.

В тоже время одесский общественники рассказали, что ООО "Жемчужина" связана с другими скандальными застройщиками, в том числе ЖК "Ля Мер" на 13-й станции Фонтана и "Гринвуд" в Ботаническом саду.

До этого мы писали, что экологи заявили об угрозе исчезновения "украинского Мертвого моря", ситуация критична.

В частности, в Одесской области высыхает Куяльницкий лиман с целебными грязями, а лиман мелеет просто каждый час.

Соль, которая остается после испарения воды, сначала уничтожает лечебную грязь, а распространившись ветром на плодородные поля, начинает убивать плодородные черноземы.

"Села вокруг лимана погибают и исчезают. Когда ветер дует со стороны лимана и поднимается пыль, солевая буря, то земля меняет свое плодородие, даже при поливе в домашних условиях все высыхает", – говорят экологи.

Лиман существует благодаря попаданию в него пресной воды из рек. Основная артерия – это река Большой Куяльник, которая умирает, и не без помощи людей.

"Добыча песка привела к уменьшению водных ресурсов реки и лимана. Таких карьеров – десятки. А еще ставки и дамбы", – встревожены они.

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