В Одессе вспыхнул пожар на предприятии по производству пельменей и других полуфабрикатов
Огненное ЧП случилось поздно вечером 14 сентября по улице Средняя, 36 на территории завода «Левада». ОБ этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области, передает Politeka.net
По прибытию на место вызова спасателями было установлено, что возгорание произошло в помещении кабинета финансового директора предприятия на втором этаже двухэтажного административно-производственного здания.
Пожарники ликвидировали пламя в 23:13 на общей площади 30 кв. м. Результате ЧП огонь уничтожил отделку потолка, повредил перекрытия, кровлю, имущество и оргтехнику в кабинете.
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По предполагаемой версии спасателей – это поджог.
К счастью, погибших и пострадавших нет. Ущерб устанавливается.
В ведомстве отметили, что в тушении были задействованы 13 единиц техники и 40 человек личного состава.
Очевидцы деляться кадрами ЧП в соцсетях.
Не так давно мы писали, что серьезный пожар разгорелся в курортном поселке Приморское Килийского района.
По словам очевидцев, огонь вспыхнул в баре в самом центре села. Его локализовать не удалось и пожар перекинулся на территорию рынка.
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