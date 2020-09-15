В Одессе вспыхнул пожар на предприятии по производству пельменей и других полуфабрикатов

Огненное ЧП случилось поздно вечером 14 сентября по улице Средняя, ​​36 на территории завода «Левада». ОБ этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области, передает Politeka.net

По прибытию на место вызова спасателями было установлено, что возгорание произошло в помещении кабинета финансового директора предприятия на втором этаже двухэтажного административно-производственного здания.

Пожарники ликвидировали пламя в 23:13 на общей площади 30 кв. м. Результате ЧП огонь уничтожил отделку потолка, повредил перекрытия, кровлю, имущество и оргтехнику в кабинете.

По предполагаемой версии спасателей – это поджог.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Ущерб устанавливается.

В ведомстве отметили, что в тушении были задействованы 13 единиц техники и 40 человек личного состава.

Очевидцы деляться кадрами ЧП в соцсетях.

Завод ООО «Левада» в Одессе подожгли. Видео Пожар на территории завода по производству полуфабрикатов Левада произошел ночью в Одессе из-за поджога. 13 единиц пожарной техники и 40 спасателей выезжали на место происшествия, сообщила пресс-служба ГСЧС. Информация о пожаре по ул. Средняя, 36 в Малиновском районе города поступила спасателям в 22:34 понедельника. По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание в помещении кабинета финансового директора предприятия на втором этаже двухэтажного административно-производственного здания. Спасатели ликвидировали пожар в 23:13 на общей площади 30 кв. м. Огонь уничтожил отделку потолка, повредил перекрытия, кровлю, имущество и оргтехнику в кабинете. Предполагаемая причина пожара – занесение источника огня извне неустановленным лицом. Погибших и пострадавших нет. Ущерб устанавливается. http://trassae95.com/all/news/2020/09/15/zavod-ooo-levada-v-odesse-podozhgli-video-58673.html Gepostet von Трасса Е-95 am Montag, 14. September 2020

Не так давно мы писали, что серьезный пожар разгорелся в курортном поселке Приморское Килийского района.

По словам очевидцев, огонь вспыхнул в баре в самом центре села. Его локализовать не удалось и пожар перекинулся на территорию рынка.

Напомним, что ЧП в многоэтажке Одессы: началась срочная эвакуация, видео

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