В Одесской области вновь зафиксировали новый антирекорд по темпам распространения китайской инфекции

Тк, по состоянию на утро 15 сентября на территории Одесского региона обнаружили еще 306 новых случаев заражения вирусом за сутки. И это самый большой показатель за всё время эпидемии. Об этом сообщили в Минздраве, передает Politeka.net.

Всего в области с начала пандемии выявили 9993 случая заболевания COVID-19. За минувшие сутки от осложнений скончались еще три жителя Одесчине, всего 152 пациента. Выздоровели за сутки 63 человека, всего — 2254. Еще 307 жителей Одесской области находятся под подозрением.

Стоит сказать, что вчера регион снова занял третье место в стране по распространению COVID-19. На первом – Тернопольская область (390 заболевших за сутки), на втором Харьковская (307, всего на 1 случай больше чем у нас).

До этого мы сообщали, что в полиции взялись расследовать нарушения карантина во время массовых гуляний в честь Дня города Одессы.Такую информацию обнародовали на сайте Офиса президента.

"На праздновании Дня города в Одессе собрались десятки тысяч людей без средств индивидуальной защиты и соблюдения карантинных норм",- в ходе совещания доложили правоохранители президенту Владимиру Зеленскому.

Если вина буде доказана, то организаторы праздников должны понести административное наказание в размере 170 тысяч гривен.

«В случае, если эпидемиологическое расследование установит причинно-следственную связь между этими празднованиями и увеличением количества больных вирусной инфекцией или смертностью от этой болезни, — будет открыто уголовное производство», — заявили на совещании.

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