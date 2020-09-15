Огни вспыхивали в небе и опускались в сторону моря, где исчезали

Некоторые жители Одессы сообщили, что стали свидетелями появления неопознанного летающего объекта в небе

О том, что не только на нашей планете существует жизнь, говорят регулярно. И о том, что внеземной разум существуют - верят тоже многие. А некоторые утверждают, что были свидетелями появления неопознанного летающего объекта, передает Politeka.net

К примеру, вечером 14 сентября, социальные сети массово заполонили видеоролики, на которых запечатлены яркие светящиеся объекты в небе над Одессой.

Одесситы рассказывали, что огни вспыхивали в небе и опускались в сторону моря, где исчезали. Спустя десять минут появились еще четыре огонька, они перемещались по кругу, а затем потухли. Люди предположили, что в город прилетел НЛО.

«Я не знаю, что это, но еще немного и я поверю в НЛО. Вот такую ерунду мы с друзьями и с детьми наблюдали сегодня вечером на море в течении часа, - написала одесситка и опубликовала видео.

Другие местные жители вспомнили, что подобное явление уже наблюдали в Одессе, причем не один раз.

«Уже третий год подряд, в сентябре наблюдаем вот такие огни в стороне Авангарда, вид со Слободки (Нефтяников), - рассказал мужчина, который наблюдал странное явление.

До этого мы сообщали, что украинка показала удивительные кадры из пляжа в Одессе, засняв, что-то похожее на НЛО.

Жительница Харькова, отдыхая на пляже в Одессе, сняла, как над морем завис странный яркий шар.

"Внезапно появилось на горизонте и также резко исчезло, не уплыло и тд, а просто растворилось в воздухе. Внизу не отражение от воды, это от этого шара вниз что-то тянулось светящееся", - говорится в подписи к видео.

Сейчас в Одессе. Внезапно появилось на горизонте и также резко исчезло, не уплыло и тд, а просто растворилось. Внизу не отражение от воды, это от этого шара вниз что-то тянулось светящееся. Видео прислала харьковчанка @daryamei Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 24. Juni 2020

Также ранее сообщалось, что жители Одесской области наблюдали в небе странный объект шестигранной формы. Они считают, что это может быть именно НЛО.

На кадрах зафиксирован светящийся объект шестигранной формы, который изменяет свою форму и от которого отделяются другие объекты.

Напомним, в небе над Одессой заметили НЛО, уникальные кадры

Как сообщала Politeka, "Приближается и удаляется": в Одесской области засняли НЛО, невероятное видео

Также Politeka писала, что циклон с новой силой обрушится на Одессу: что ждать от стихии.