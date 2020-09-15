Некоторые жители Одессы сообщили, что стали свидетелями появления неопознанного летающего объекта в небе
О том, что не только на нашей планете существует жизнь, говорят регулярно. И о том, что внеземной разум существуют - верят тоже многие. А некоторые утверждают, что были свидетелями появления неопознанного летающего объекта, передает Politeka.net
К примеру, вечером 14 сентября, социальные сети массово заполонили видеоролики, на которых запечатлены яркие светящиеся объекты в небе над Одессой.
Одесситы рассказывали, что огни вспыхивали в небе и опускались в сторону моря, где исчезали. Спустя десять минут появились еще четыре огонька, они перемещались по кругу, а затем потухли. Люди предположили, что в город прилетел НЛО.
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«Я не знаю, что это, но еще немного и я поверю в НЛО. Вот такую ерунду мы с друзьями и с детьми наблюдали сегодня вечером на море в течении часа, - написала одесситка и опубликовала видео.
Другие местные жители вспомнили, что подобное явление уже наблюдали в Одессе, причем не один раз.
«Уже третий год подряд, в сентябре наблюдаем вот такие огни в стороне Авангарда, вид со Слободки (Нефтяников), - рассказал мужчина, который наблюдал странное явление.
До этого мы сообщали, что украинка показала удивительные кадры из пляжа в Одессе, засняв, что-то похожее на НЛО.
Жительница Харькова, отдыхая на пляже в Одессе, сняла, как над морем завис странный яркий шар.
"Внезапно появилось на горизонте и также резко исчезло, не уплыло и тд, а просто растворилось в воздухе. Внизу не отражение от воды, это от этого шара вниз что-то тянулось светящееся", - говорится в подписи к видео.
Также ранее сообщалось, что жители Одесской области наблюдали в небе странный объект шестигранной формы. Они считают, что это может быть именно НЛО.
На кадрах зафиксирован светящийся объект шестигранной формы, который изменяет свою форму и от которого отделяются другие объекты.
Напомним, в небе над Одессой заметили НЛО, уникальные кадры
Как сообщала Politeka, "Приближается и удаляется": в Одесской области засняли НЛО, невероятное видео
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