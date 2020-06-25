Украинка показала удивительные кадры из пляжа в Одессе, засняв, что-то похожее на НЛО

Жительница Харькова, отдыхая на пляже в Одессе, сняла, как над морем завис странный яркий шар.

Видео явления опубликовали на странице сообщества "Харьков 1654" в Facebook (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Внезапно появилось на горизонте и также резко исчезло, не уплыло и тд, а просто растворилось в воздухе. Внизу не отражение от воды, это от этого шара вниз что-то тянулось светящееся", - говорится в подписи к видео.



Пользователи сети сразу же принялись комментировать увиденное видео. Многие начали делать свои предположения, что же это был за шар, который летел над морем.

"Это фонарь береговой охраны! )", "Прожектор на корабле. Стоит статично. Все движение - дрожание рук оператора", "Китайский фонарик. Первый раз страшно, потом привыкаешь", "Золотой дождь))). Ну а если серьезно то чудеса все же бывают и кто перестал в них верить, не умный ".

Сейчас в Одессе. Внезапно появилось на горизонте и также резко исчезло, не уплыло и тд, а просто растворилось. Внизу не отражение от воды, это от этого шара вниз что-то тянулось светящееся. Видео прислала харьковчанка @daryamei Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 24. Juni 2020

Также ранее сообщалось, что жители Одесской области наблюдали в небе странный объект шестигранной формы. Они считают, что это может быть именно НЛО.

На кадрах зафиксирован светящийся объект шестигранной формы, который изменяет свою форму и от которого отделяются другие объекты.

Напомним, стрельба прогремела в центре Одессы, стало известно, кто стал целью: кадры с места ЧП.

Как сообщала Politeka, стихия с градом обрушилась на Одессу, улицы ушли под воду: кадры непогоды.

Также Politeka писала, что циклон с новой силой обрушится на Одессу: что ждать от стихии.