Никто не верил, пока не увидел

Жители Одесской области наблюдали в небе странный объект шестигранной формы

Они считают, что это может быть именно НЛО.

Соответствующее видео появилось на канале “ИВАНОВЫ” в Youtube, передает Politeka.net ( Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах зафиксирован светящийся объект шестигранной формы, который изменяет свою форму и от которого отделяются другие объекты.

По словам автора, съемка велась 16 апреля в Одесской области.

«Сегодня мы засняли нло которое приближалось и удалялось. Но мы его засняли. Скажите что это если не нло. Странное и неопознанное тело над землёй», - говорится в подписи.

В комментариях под видео пользователи сети неоднозначно восприняли увиденное. Некоторые сообщили, что подобное замечали в оккупированном Крыму.

«Это просто жесть, невероятно просто.!!», «Это плазмоиды НЛО я тоже полчаса назад снимал», «Блин, у нас в Крыму тоже час так назад эта штука весела в небе, жесть конечно», «Я тоже видел», - пишут в сети.

Ранее, в небе над Одессой вечером 5 апреля был замечен неопознанный летающий объект округлой формы с затемнением в центре, который висел над городом около часа, периодически передвигаясь.

По словам автора видео, из ночного неба на нее смотрел "какой-то глаз".

"Оно хаотично движется из стороны в сторону и очень странно выглядит. Звезды находятся гораздо дальше, и это даже не самолет. А издалека похоже визуально на Луну. Приближаемся и наблюдаем какой-то глаз. Посмотрите, это же реально какой-то глаз", – говорит одесситка.

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