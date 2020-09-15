В Одессе всё чаще под прицел грабителей попадают пожилые люди

Об одном такой случае рассказали в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страинцу до конца)

Нападении произошло в подъезде многоэтажного в районе Черемушек.

Грабитель кавказской наружности выследил пенсионерку, которая возвращалась из продуктового магазина и напал на нее в подъезде дома на улице Академика Филатова. Он повалил пожилую женщину на пол и сорвал с ее шеи золотую цепь с крестиком стоимостью 7 тыс. грн.

Пострадавшая одесситка обратилась за помощью в полицию в вскорости копы задержали подозреваемого.

Им оказался 29-летний рецидивист одной из стран Закавказья, который был дважды объявлен в розыск и скрывался от суда и следствия.

Следователи сообщили гастролеру о подозрении по ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит шесть лет тюрьмы.

Стоит обратить внимание, что зачастую о граждане "одной из стран Закавказья" фигурируют в сводках полиции о грабежах в Одессе.

Еще об одном случае стало известно на днях. Так, 8 сентября 77-летняя пенсионерка попросила незнакомца помочь ей снять пенсию в банкомате. Мужчина с радостью согласился и после выдачи купюр схватил деньги и скрылся.

Полицейские разыскали злоумышленникам в тот же день. Им оказался 34-летний ранее судимый одессит, который уже успел потратить украденные деньги в размере 1 100 гривен.

Напомним, в Одессе гастролеры и их дети устроили облаву на прохожих в подземном переходе: фото и детали

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