В Одесской области зафиксировали массовый мор рыбы

Кадры с места бедствия и подробности рассказал у себя в Фейсбук известный эколог Иван Русев, передает Politeka.net.

Дохлую рыбу обнаружили на лимане Малый Сасык в национальном природном парке «Тузловские лиманы».

Катастрофическую ситуацию Русев связывает с отсутствием водообмена между Тузловские лиманами и Черным морем.

«Вчера под вечер, сотрудники нацпарка обнаружили водоемы, где начала гибнуть рыба. Пока нашли несколько десятков рыб, обследуют дальше почти высохшие водоемы на отдельных участках», - сообщил Русев.

Эколог о утверждает, что тотальная засуха лиманов произошла по вине коррумпированности и безнаказанности правоохранителей, депутата "Слуга народа" Ткаченко А., округ 141 и его помощников, которые заблокировали восстановления водообмена между Тузловскими лиманами и Черным морем.

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В частности, в Одесской области высыхает Куяльницкий лиман с целебными грязями, а лиман мелеет просто каждый час.

Соль, которая остается после испарения воды, сначала уничтожает лечебную грязь, а распространившись ветром на плодородные поля, начинает убивать плодородные черноземы.

"Села вокруг лимана погибают и исчезают. Когда ветер дует со стороны лимана и поднимается пыль, солевая буря, то земля меняет свое плодородие, даже при поливе в домашних условиях все высыхает", – говорят экологи.

Лиман существует благодаря попаданию в него пресной воды из рек. Основная артерия – это река Большой Куяльник, которая умирает, и не без помощи людей.

"Добыча песка привела к уменьшению водных ресурсов реки и лимана. Таких карьеров – десятки. А еще ставки и дамбы", – встревожены они.

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