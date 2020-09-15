Неправильно припаркованный автомобиль стал причиной транспортного коллапса в центре Одессе

Неприятный инцидент, доставивший неудобства пассажирам и водителям трамваев, случился днем, 15 сентября, на улице Пантилеймоновской.

Соответствующие фотографии разместила на своей странице в Фейсбук журналистка Ольга Левчук, передает Politeka.net

Так, автохам на Мерседесе бросил свой автомобиль вплотную к трамвайным рельсам, из-за чего не могут проехать вагоны, следовавшие по маршруту №5 и №28. Водители трамваев ждут, когда автовладелец вернется к своей иномарке, чтобы разблокировать движение. Собралась уже внушительная вереница из трамваев.

До этого мы сообщали, что в Одессе автохам решил объехать пробку по трамвайным путям и застрял.

Инцидент зафиксировали на днях на спуске Маринеско в Одессе.

На кадрах можно увидеть, как автомобиль марки Мерседес, водитель которого сильно спешил, не стал стоять в пробке и решил ее объехать по трамвайному полотну. В результате колесо попало в колею, и иномарка попросту застряла.

Чтобы не выходить и не позорится, водитель решил поехать дальше, скрепя дисками и царапая днище автомобиля.

«Вот так вот красавчик решил объехать пробку к Пересыпскому мосту и сел», - рассказали другие водители.

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