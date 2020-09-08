Второй день подряд на том же месте

Во вторник, 8 августа Одессу снова сковали масштабные пробки из-за коммунальщиков

Местные СМИ выложили снимки транспортного коллапса в центре города, при этом отметив, что помимо улицы Канатной, где коммунальщики затеяли ремонт теплосети, застыли Среднефонтанская, Краснова, Водопроводная и ряд прилегающих к ним улиц.

Автомобилисты и пассажиры общественного транспорта возмущены до пределов. Но Одесса не зря считается центром юмора, некоторые водители не перестают шутить и стоя в пробке.

Так, один из них написал в приложении «2ГИС»: "Продам место в пробке, ближе к светофору".

Ранее мы сообщали, что с пятницы 4 сентября было закрыто движение по улице Канатной на участке от Семинарской до Бисквитного переулка в связи с ремонтом теплотрассы. Ориентировочно работы продляться до 15 октября.

«Это последний этап капремонта труб, которые не перекладывались. После завершения работ вся ветка от Итальянского бульвара до улицы Сегедской будет капитально отремонтирована, что позволит избежать новых раскопок в ближайшие 30 лет», - сообщила директор директор компании «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова.

Также стало известно, что в связи с перекрытием временно изменяется схема движения троллейбусов № 10 и 11. Теперь они будут объезжать через проспект Шевченко.

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