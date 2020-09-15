На детской площадке в Одессе 12-летний мальчик наткнулся на металлический штырь и разорвал прямую кишку

О ЧП рассказала старшая сестра потерпевшего Анастасия Лавренюк на страницах соцсетей, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео – доскролльте страницу до конца)

По словам родственицы, Костя раскачивал девочку на качелях и в прыжке наткнулся на длинный металлический штырь, который как выяснилось позже установили «заботливые» родители, чтобы уберечь своих детей от удара качелей.

Мальчик получил разрыв прямой кишки и в состоянии болевого шока пришел домой. Родители вызвали скорую и в больнице ребенку зашили рану, а после отправили домой.

"Ночью у него открылось кровотечение и когда его привезли в больницу снова, у него было давление 80 на 40. Выяснилось, что у него разрыв прямой кишки. Его прооперировали", - рассказали близкие и добавили, что вскоре ребёнок начал идти на поправку.

Однако в день выписки случилось неожиданное, у подростка начались сильные судороги, а после них он впал в кому.

Сейчас ребенка госпитализировали в областную больницу, где он прибывает в бессознательном состоянии, и медики говорят, что у него «отключился» мозг.

Что вызвало такое состояние, нейрохирурги понять не могут: или реакция на обезболивающее, или это столбняк, или во время ранения были задеты нервы.

Родители мальчика постоянно находятся у кровати сына и в полицию пока не обращались.

"Я прошу всех помочь распространить информацию, чтобы никто больше не выдумывал устанавливать на детских площадках самодельные конструкции, ведь виновных в нашей стране не найти. Кто будет отвечать? На детской площадке все конструкции должны быть сертифицированы, и подрядчики должны нести за это ответственность", - резюмировала родственница.

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