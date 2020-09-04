На базе отдыха в курортном поселке Одесской области 20-летняя девушка решила самостоятельно родить ребенка, но случилось непоправимое

Подробности сообщает « Бессарабия INFORM ».

По информации издания, жительница села Огородное Болградского района скрывала свою беременность от родственников и медиков. Также известно, что у 20-летней девушки уже есть маленький ребенок и когда пришло время рожать, она решила, что справится с этим самостоятельно.

Роды начались у девушки ночью в курортном поселке Приморское Килийского района, где она работала на одной из баз отдыха.

«Процесс пошел гораздо хуже, чем она ожидала и когда малыш появился на свет, у роженицы началось сильное кровотечение», - говорится в публикации.

Испугавшись за свою жизнь, девушка позвонила в скорую и когда медики приехали, то увидели ее в луже крови.

По данным СМИ, спасти новорожденного младенца медики оказались не в силах, он скончался. Что касается роженицы, то с ней всё хорошо, сейчас она находится в местной больнице и ее жизни ничего не угрожает.

Теперь полиции придется разобраться в ситуации и установить точную причину гибели ребёнка.

Еще одна вопиющая ситуация, связанная с непутевой родительницей, разлетелась по сети. О ней мы сообщали ранее.

Так, в Киеве жительница Одесской области носила в хозяйственной сумке грудного малыша, одетого в зимнюю куртку. Неравнодушные прохожие вызвали стражей порядка, которые освободили ребенка из сумки и заинтересовались женщиной. Как оказалась, она приехала в столицу из Рениского района и у нее еще имеется шестеро детей.

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