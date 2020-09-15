В Одессе в 16-этажном жилом доме загорелись кабеля, людей срочно эвакуировали

Как сообщает Politeka.net, кадрами последствий пожара, а также подробностями поделились местные спасатели.

Происшествие случилось поздно вечером в многоэтажном доме, который расположен по адресу Фонтанская дорога, 67А.

По информации сотрудников ГСЧС, загорелись электрощитовые в подвале, а также на лестничных площадках первого и второго этажей.

Потушить пожар огнеборцам удалось спустя 20 минут после приезда. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В результате ЧП два человека пострадали и были госпитализированы в больницу. Как выяснилось, они отравились продуктами горения. Еще семь человек удалось спасти пожарникам, среди них дети. Кроме того, была проведена эвакуация 40 жильцов.

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Огненное ЧП случилось поздно вечером 14 сентября по улице Средняя, ​​36 на территории завода «Левада».

По прибытию на место вызова спасателями было установлено, что возгорание произошло в помещении кабинета финансового директора предприятия на втором этаже двухэтажного административно-производственного здания.

Пожарники ликвидировали пламя в 23:13 на общей площади 30 кв. м. Результате ЧП огонь уничтожил отделку потолка, повредил перекрытия, кровлю, имущество и оргтехнику в кабинете.

По предполагаемой версии спасателей – это поджог.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Ущерб устанавливается.

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