В центре Одессы произошло ДТП в участие военного грузовика с гаубицей

Соответствующие кадры появились на ютуб-канале «Видео новости Одессы», передает Politeka.net

Дорожно- транспортное происшествие случилось днем, 15 сентября на улице Осипова, возле синагоги.

Там армейский КрАЗ буксируя 152-мм гаубицу "Гиацинт" наехал на автомобиль марки Mercedes.

По словам очевидцев, водитель иномарки выезжал на дорогу и пытался проскочить перед грузовиком, но неудачно, и в итоге оказался под колесами КрАЗа.

В ДТП никто не пострадал. Однако следствии аварии образовалась внушительная пробка.

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Неприятный инцидент, доставивший неудобства пассажирам и водителям трамваев, случился днем, 15 сентября, на улице Пантилеймоновской.

Так, автохам на Мерседесе бросил свой автомобиль вплотную к трамвайным рельсам, из-за чего не могут проехать вагоны, следовавшие по маршруту №5 и №28. Водители трамваев ждут, когда автовладелец вернется к своей иномарке, чтобы разблокировать движение. Собралась уже внушительная вереница из трамваев.

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