В Одессе спасли ребенка от непутевой матери, которая жила в заброшенно доме

Фото и подробности обнародовала руководитель городской службы по делам детей Юлия Никандрова, передает Рoliteka.net

По ее словам, от неравнодушных местных жителей был получен сигнал о том, чтов заброшенном доме проживает женщина с малолетним ребенком, который постоянно блуждал по району грязный и голодный.

«Сотрудники службы по делам детей прибыли на место. У женщины на руках не было ни одного документа. Из внятных объяснений - с 6-летним сыном приехали из Раздельнянского района», - рассказала чиновница.

Вскоре выяснилось, что у женщины всего трое детей, двое из которых находятся в интернате, а третий самый младший, жил с ней до сегодняшнего дня. С ним она приехала в Одессу, скрываясь от служб по делам детей.

«Сейчас ребёнок в безопасности. Направлен в детское медучреждение. Медики проверят состояние здоровья мальчика. После чего его доставят в центр социально-психологической реабилитации детей», - отметила Никандрова.

Еще одна вопиющая ситуация, связанная с непутевой родительницей, разлетелась по сети. О ней мы сообщали ранее.

Так, в Киеве жительница Одесской области носила в хозяйственной сумке грудного малыша, одетого в зимнюю куртку. Неравнодушные прохожие вызвали стражей порядка, которые освободили ребенка из сумки и заинтересовались женщиной. Как оказалась, она приехала в столицу из Ренийского района и у нее еще имеется шестеро детей.

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