На вид 45-50 лет

В Одессе устанавливается личность мужчины, который попал в реанимацию

О человеке, который утром во вторник, 16 сентября, был доставлен в отделении интенсивной терапии Одесской городской клинической больницы №11, сообщил сообщил сотрудник этого медучреждения Виктор Мороз на страницах соцсетей, передает Рoliteka.net

Мужчина на вид 45-50 лет, был обнаружен без сознания на Николаевской дороге 299 , возле магазина Честер на Лузановке.

«Выявлена тяжёлая травма головы, проведена операция. Родственников или знакомых прошу опознать мужчину. Обращаться в отделение реанимации 11 ГКБ (ул. Воробьева 5)», - сообщил медработник.

До этого мы сообщали, что в Подольском районе Одесской области объвлена в розыск девочка-подросток.

Известно, что зовут пропавшую Гуцан Кристина, она 2004 года рождения. Среди ночи девочка ушла из дома и до настоящего времени о ней нет никаких известий.

Приметы Кристины: на вид 15-16 лет, среднего телосложения, волосы длинные черные.

Была одета в длинный розовый сарафан.

Также мы сообщали, что на Закарпатье разыскивали жителя Одесской области, который отправился в лес за грибами и пропал.

По информации спасателей, 54-летний мужчина приехал на отдых в село Шаян Хустского района.

Утром 10 сентября он отправился в лес за грибами и до сих пор не вернулся. К розыскам подключили сотрудников горного поисково-спасательного отделения из города Иршава.

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