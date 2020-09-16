Медики бьют тревогу - около больницы «первой линии» - ГКБ №3 круглые сутки стоят очереди из машин скорой помощи
Как передает издание KEKC, там развёрнут пункт приёма граждан с подозрением на коронавирус.
Причина проста - рост заболеваемости. После каждого больного помещение полностью дезинфицируется, от этого и происходит задержка.
Так же проблема всего в одной ПЦР-лаборатории, которая в прямом смысле слова загибается. Мэр города говорит, что вторая лаборатория почти готова, так что ситуация должна исправиться в ближайшее время.
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До этого мы сообщали, что в полиции взялись расследовать нарушения карантина во время массовых гуляний в честь Дня города Одессы.Такую информацию обнародовали на сайте Офиса президента.
"На праздновании Дня города в Одессе собрались десятки тысяч людей без средств индивидуальной защиты и соблюдения карантинных норм",- в ходе совещания доложили правоохранители президенту Владимиру Зеленскому.
Если вина буде доказана, то организаторы праздников должны понести административное наказание в размере 170 тысяч гривен.
«В случае, если эпидемиологическое расследование установит причинно-следственную связь между этими празднованиями и увеличением количества больных вирусной инфекцией или смертностью от этой болезни, — будет открыто уголовное производство», — заявили на совещании.
Напомним, в сети показали, что творилось в центре Одессы на День города, видео
Как сообщала Politeka, вспышка вируса на курортах Одессы, в МОЗ сделали заявление "приезжают, подхватывают болезнь, а потом..."
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