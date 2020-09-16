Медики бьют тревогу - около больницы «первой линии» - ГКБ №3 круглые сутки стоят очереди из машин скорой помощи

Как передает издание KEKC, там развёрнут пункт приёма граждан с подозрением на коронавирус.

Причина проста - рост заболеваемости. После каждого больного помещение полностью дезинфицируется, от этого и происходит задержка.

Так же проблема всего в одной ПЦР-лаборатории, которая в прямом смысле слова загибается. Мэр города говорит, что вторая лаборатория почти готова, так что ситуация должна исправиться в ближайшее время.

До этого мы сообщали, что в полиции взялись расследовать нарушения карантина во время массовых гуляний в честь Дня города Одессы.Такую информацию обнародовали на сайте Офиса президента.

"На праздновании Дня города в Одессе собрались десятки тысяч людей без средств индивидуальной защиты и соблюдения карантинных норм",- в ходе совещания доложили правоохранители президенту Владимиру Зеленскому.

Если вина буде доказана, то организаторы праздников должны понести административное наказание в размере 170 тысяч гривен.

«В случае, если эпидемиологическое расследование установит причинно-следственную связь между этими празднованиями и увеличением количества больных вирусной инфекцией или смертностью от этой болезни, — будет открыто уголовное производство», — заявили на совещании.

Напомним, в сети показали, что творилось в центре Одессы на День города, видео

Как сообщала Politeka, вспышка вируса на курортах Одессы, в МОЗ сделали заявление "приезжают, подхватывают болезнь, а потом..."

Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети: детали экстренного решения