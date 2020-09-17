В Одессе ведутся поиски 15-летнего мальчика, который пропал при странных обстоятельствах

Как передает Рoliteka.net, подробности сообщила пресс-службе Национальной полиции в Одесской области.

По данным правоохранителей Киевского района города, Мохаммад Саэль Тахир Гурель, 2005 года рождения, ушел из дома 13 сентября и не вернулся. А в среду, 16 сентября, подросток перестал выходить на связь с родственниками.

«На вид пропавшему 15-18 лет, рост 170-175 см, худощавое телосложение, короткие темные волосы», - говорится в сообщении.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о месте нахождения юноши, сообщить по телефонам: +38 (048) 766-90-34, +38 (048) 766-89-98 или по спецлинии «102».

До этого мы сообщали, в Одессе устанавливается личность мужчины, который попал в реанимацию.

О человеке, который утром во вторник, 16 сентября, был доставлен в отделении интенсивной терапии Одесской городской клинической больницы №11, сообщил сообщил сотрудник этого медучреждения Виктор Мороз.

Мужчина на вид 45-50 лет, был обнаружен без сознания на Николаевской дороге 299 , возле магазина Честер на Лузановке.

«Выявлена тяжёлая травма головы, проведена операция. Родственников или знакомых прошу опознать мужчину. Обращаться в отделение реанимации 11 ГКБ (ул. Воробьева 5)», - сообщил медработник.

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