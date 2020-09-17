С каждым новым днем число зараженных людей на Одесчине только увеличивается
Так, по состоянию на 17 сентября побит очередной антирекорд - 325 инфицированных за сутки. Тревожную статистику обнародовали в СНБО, передает Politeka.net
Всего за время пандемии в области заболели 10602 человека, из них вылечились 2371, за сутки - 52 пациента. Летальных случаев за всё время – 155, на минувших сутках от осложнений погиб еще один житель Одесчины.
Новые подозрения на ковид вчера поставили 325 жителям региона (уже 12393 с начала эпидемии).
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Наибольшее число случаев в Украине зафиксировано в Харьковской области (483), на втором месте Киев (379). Одесская область занимает четвертое место после Тернопольской (390).
До этого мы сообщали, медики бьют тревогу - около больницы «первой линии» - ГКБ №3 круглые сутки стоят очереди из машин скорой помощи.
Там развёрнут пункт приёма граждан с подозрением на ковид.
Причина проста - рост заболеваемости. После каждого больного помещение полностью дезинфицируется, от этого и происходит задержка.
Так же проблема всего в одной ПЦР-лаборатории, которая в прямом смысле слова загибается. Мэр города говорит, что вторая лаборатория почти готова, так что ситуация должна исправиться в ближайшее время.
Напомним, эпидемия не утихает на Одесчине: сколько новых жизней унесла зараза
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