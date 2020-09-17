Агитаторы мэра Одессы Геннадия Труханова пожаловались, что им не выплатили зарплату за проделанную работу

Об этом сообщает местный паблик «Подслушано Одесса», передает Politeka.net

Так, один из одесситов пожаловался, что ему и еще порядка 50 человек не заплатили деньги за предвыборную работу на Геннадия Труханова.

«Подработка заключалась в том что его предвыборные листовки вкладывать в пакеты, а потом эти пакеты разносить по домам. Так вот, нам обещали выплатить через три дня после окончания работы. Но вот уже третья неделя как нас кормят только обещаниями и ничего не выплачивают», - рассказал мужчина.

Встревоженные люди грозятся, если им до конца недели не выплатят обещанной суммы, то они намерены устроить бунт.

Не так давно мы сообщали, что в Одессе родители учеников пожаловались, что их детям раздают политическую агитацию прямо в школах.

Так, мама первоклассника Виктория Кудрявская рассказала, что в гимназии № 7 ее ребенку подарили календарь с изображением мэра города Геннадия Труханова в окружении детей.

"На каком основании мой ребенок приносит своем рюкзаке такие листовки, говорит, что выдали в школе. Если вы позволяете раздавать такие бесплатные календари в школах, может тогда и шкаф за 26 000 гривен купит именно тот, кто на фото? Прошу вас, согласовать со своими коллегами то, чтоб моему ребенку агитационную "литературу", календари с изображением президентов, мэров и так далее впредь не давали",- возмутилась в соцсетях одесситка.

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