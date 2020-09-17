Одесситы строят различные версии появления загадочных огней над городом, некоторые уверяют, что видели самое настоящее НЛО

Своими мнениями они делятся на страницах соцсетей, передает Politeka.net

Напомним, что 14 и 15 сентября жители Одессы и пригорода наблюдали в ночном небе непонятные светящиеся точки. Огненное свечение висело около получаса, при этом вокруг него периодически появлялись менее крупные шары, но быстро гасли.

Это видели жители Одессы, Черноморска, Болграда и других районов области.

Видеоролики непонятного явления заполонили сеть, началось бурное обсуждение.

Многие пришли в вывод, что Землю посетили представители внеземной цивилизации. Некоторые связали это с военными учениями, также появилась и совсем банальная версия – свечение от китайських фонариков.

«Так их - космических кораблей много. Они охраняют планету от злых иноцивилизаций.Некоторым - посылают сообщения. Некоторым - помогают в развитии»,

«Я видел эти огни вчера , но над " коньячным " возможно несколько осветительных ракет одновременно запустили ( на парашютах которые )»,

«Товар из Китая пришёл. На 7 км»,

«Это идут боевые учения в районе полигона так , что успокойтесь, те люди которые ближе живут не только вили , но и слышали»,

«Может это фонарики, которые запускают люди»,

«Инопланетяне искали танкер Делфи, а его там нет»,

«Китайцы с вирусом прилетели»,

«Где наши уфологи, почему они молчат, или их нету в Украине?»,- пишут люди.

Тем временем сами военные отрицают свою причастность к НЛО, пишут местніе СМИ.

В командование Воздушных сил ВС Украины заявили, что ни один самолет или вертолет в это время не пролетал над Одессой и ее окрестностями. Также в небо не выпускали никакие летательные аппараты. Это касается как военных, так и гражданских.

В командовании предположили, что одесситы могли наблюдать свечение от китайских фонариков.

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