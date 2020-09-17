Стало известно, что учителя массово оставляют работу в одесских школах и уходят
Об этом рассказали департаменте образования одесской мэрии, пишут местные
По их данным, острая нехватка педагогов больше всего ощущается в Суворовском районе города. Там уволилось 132 человека, затем идет Киевский район – 104 учителя. Так, за последние полгода из одесских школ уволилось порядка 392 человека. В первую очередь уходят молодые специалисты в возрасте до 30 лет (85 человек), в возрасте 31-40 лет – 72 человека.
На сегодняшний день во всех школах города не хватает 174 педагога.
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Больше всего вакансий по информатике – 28 ставок, воспитателей группы продленного дня – 23 ставки и социальных педагогов – 14 ставок.
До этого мы сообщали, что многие одесские школы до сих пор не укомплектовали учебниками.
Об этом в ходе совещания в мэрии рассказала директор департамента образования и науки Елена Буйневич.
По ее словам, недостача оценивается в сотни тысяч экземпляров и в некоторых школах нехватка учебников доходит до 50 %. Также чиновница обратила внимание, что ситуацию усугубляет то, что многие школьники будут вынуждены в силу обстоятельств перейти на дистанционную форму обучения, а без книг, как известно, продолжить процесс будет сложно.
«Это связано с законом Украины про образование, который предусматривает переход 5-х классов с этого года на государственный язык обучения, которые до этого обучались на другом языке. А учебников для этих классов мы не получили. Ситуация довольно напряженная», - сообщила Буйневич.
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