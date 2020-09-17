От удара он погиб на месте

В Одесской области случилась смертельная авария в туннеле

Кадры с места ДТП обнародовали очевидцы в телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Трагический инцидент произошел 17 сентября около 4 часов ночи между селами Кучурган и Павловка в Раздельнянском районе Одесской области.

По данным пресс-службы Нацполиции, водитель автомобиля марки Opel Omega не справился с управлением и на большой скорости влетел в бетонную стену туннеля. От удара он погиб на месте. Спасатели достали его тело из заблокированной машины. Также пострадали два пассажира, которые в момент аварии находились в салоне авто.

Одному 32 года, другом 20 лет. Они госпитализированы в местную больницу.

До этого мы сообщали, в центре Одессы произошло ДТП с участием военного грузовика с гаубицей.

Дорожно- транспортное происшествие случилось днем, 15 сентября на улице Осипова, возле синагоги.

Там армейский КрАЗ буксируя 152-мм гаубицу "Гиацинт" наехал на автомобиль марки Mercedes.

По словам очевидцев, водитель иномарки выезжал на дорогу и пытался проскочить перед грузовиком, но неудачно, и в итоге оказался под колесами КрАЗа.

Автомобиль разбился в тоннеле в Одесской области, водитель погиб Водитель легкового автомобиля погиб и двое пассажиров госпитализированы в результате ночного ДТП в Раздельнянском районе Одесской области. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Авария произошла 17 сентября около 3 часов ночи между Кучурганами и Павловкой. Автомобиль на высокой скорости врезался в отбойник в тоннеле. http://trassae95.com/all/news/2020/09/17/avtomobilj-razbilsya-v-tonnele-v-odesskoj-oblasti-voditelj-pogib-video-58706.html Gepostet von Трасса Е-95 am Mittwoch, 16. September 2020

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