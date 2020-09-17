В Одессе разоблачили подростков, которые обнесли один из торговых центров в Одессе

Фото злоумышленников и подробности рассказали в телегра-канале «Подслушано Одесса», пишет Politeka.net.

Так, два 16-летних парня, действуя врозь, вынесли из торгового центра в Киевском районе города кроссовки, футболки, джинсы и другую одежду.

В магазинах одежды они убеждались, что за ними никто не наблюдает, снимали из вещей магнитные устройства, прятали одежду в рюкзаки и уходили. Только на четвертой попытке их действия заметили охранники магазина и вызвали полицию.

Своими действиями малолетние злоумышленники причинили владельцам магазинов ущерб на общую сумму более четырнадцать тысяч гривен.

Теперь парням грозит арест на срок от трех до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

До этого мы сообщали, что в Одесе разоблачили аферистку, которая придумала хитрую махинацию с товарами в супермаркетах.

Инцидент имел место в одесском гипермаркете на улице Киевское шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе областного ГУНП.

Женщина подменила цены на детских товарах и пыталась оплатить на кассе дешевый товар. Сумма ущерба составила 1100 гривен. О краже сообщила продавщица и вызвала охрану магазина.

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