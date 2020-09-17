В беседе с копами кинулась в драку

Неравнодушные одесситы забили тревогу, когда увидели пьяную женщину с младенцем, которая разгуливала по непонятным причинам прямо по дороге

Как передает Politeka.net, подробности рассказали в пресс-службе патрульной полиции в Одесской области.

Нетрезвая женщина была замечена на улице Академика Королева. Она ходила по проезжей части с 4-месячным ребенком в коляске.

Патрульные поинтересовались, куда она направляется, а в ответ стражи порядка услышали брань с нецензурными выражениями. Кроме того, мамаша вела себя агрессивно и бросалась в драку, от нее исходит резкий запах алкоголя.

Патрульные установили личность гражданки, связались с ее подругой и попросили немедленно приехать. Поэтому ребенка передали подруге.

36-летнюю мать доставили в отделение полиции. В дальнейшем ею будут заниматься работники ювенальной превенции.

До этого мы сообщали, в Одессе спасли ребенка от горе-матери, которая жила в заброшенно доме.

От неравнодушных местных жителей был получен сигнал о том, чтов заброшенном доме проживает женщина с малолетним ребенком, который постоянно блуждал по району грязный и голодный.

«Сотрудники службы по делам детей прибыли на место. У женщины на руках не было ни одного документа. Из внятных объяснений - с 6-летним сыном приехали из Раздельнянского района», - рассказала руководитель городской службы по делам детей Юлия Никандрова.

Вскоре выяснилось, что у женщины всего трое детей, двое из которых находятся в интернате, а третий самый младший, жил с ней до сегодняшнего дня. С ним она приехала в Одессу, скрываясь от служб по делам детей.

Напомним, горе-мать бросила 3-летнего ребенка на произвол судьбы в Одессе: малыш нашел способ, как выжить

Как сообщала Politeka, одесситка с ребенком рассказала, что пришлось пережить, чтобы попасть в больницу: "Круги ада"

Также Politeka писала, что молодой одессит исчез при странных обстоятельствах, полиция сбилась с ног: фото и приметы