Неравнодушные одесситы забили тревогу, когда увидели пьяную женщину с младенцем, которая разгуливала по непонятным причинам прямо по дороге
Как передает Politeka.net, подробности рассказали в пресс-службе патрульной полиции в Одесской области.
Нетрезвая женщина была замечена на улице Академика Королева. Она ходила по проезжей части с 4-месячным ребенком в коляске.
Патрульные поинтересовались, куда она направляется, а в ответ стражи порядка услышали брань с нецензурными выражениями. Кроме того, мамаша вела себя агрессивно и бросалась в драку, от нее исходит резкий запах алкоголя.
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Патрульные установили личность гражданки, связались с ее подругой и попросили немедленно приехать. Поэтому ребенка передали подруге.
36-летнюю мать доставили в отделение полиции. В дальнейшем ею будут заниматься работники ювенальной превенции.
До этого мы сообщали, в Одессе спасли ребенка от горе-матери, которая жила в заброшенно доме.
От неравнодушных местных жителей был получен сигнал о том, чтов заброшенном доме проживает женщина с малолетним ребенком, который постоянно блуждал по району грязный и голодный.
«Сотрудники службы по делам детей прибыли на место. У женщины на руках не было ни одного документа. Из внятных объяснений - с 6-летним сыном приехали из Раздельнянского района», - рассказала руководитель городской службы по делам детей Юлия Никандрова.
Вскоре выяснилось, что у женщины всего трое детей, двое из которых находятся в интернате, а третий самый младший, жил с ней до сегодняшнего дня. С ним она приехала в Одессу, скрываясь от служб по делам детей.
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