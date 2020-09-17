В Одесской области одна из школ проработала всего неделю с начала учебного года, а затем была закрыта на карантин из-за вспышки китайского вируса

Речь идет о школе в селе Великий Дальник, пишет информационный портал УСИ .

В этом учебном заведении на COVID-19 заболели 15 педагогов и 36 детей.

После этого на дистанционное обучение отправили всю школу.

«С 9-го числа, в связи с большой заболеваемостью учителей и невозможностью осуществлять учебный процесс, так как мы работали в две смены по 22 минуты 30 секунд урок, поэтому мы вынуждены перейти на другую форму обучения, а именно – дистанционное форму обучения. Это Google Classroom, а также мы используем Zoom, – рассказала директор школы.

До этого мы сообщали, что с каждым новым днем число зараженных людей на Одесчине только увеличивается.

Так, по состоянию на 17 сентября побит очередной антирекорд - 325 инфицированных за сутки.

Всего за время пандемии в области заболели 10602 человека, из них вылечились 2371, за сутки - 52 пациента. Летальных случаев за всё время – 155, на минувших сутках от осложнений погиб еще один житель Одесчины.

Новые подозрения на ковид вчера поставили 325 жителям региона (уже 12393 с начала эпидемии).

Наибольшее число случаев в Украине зафиксировано в Харьковской области (483), на втором месте Киев (379). Одесская область занимает четвертое место после Тернопольской (390).

Напомним, одесская школа трещит по швам, власти бездействуют: кадры происходящего

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